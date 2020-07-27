В Алуште санаторий по своему хотению закрыл общественную дорогу

Жители поселка Утес получили реакцию на свои жалобы в адрес владельцев одноименного санатория, которые самовольно установили на арендованной дороге ворота, перекрыв местным проезд к домам.

Разбираться в споре приехала лично глава администрации Алушты Галина Огнева.

В рамках рабочей поездки группа чиновников алуштинской администрации вместе с местным депутатом и руководителем муниципалитета Малого Маяка лично осмотрели дорогу, на недоступность которой властям и пожаловались жители. Как пояснила в своем Facebook сама Огнева, санаторий арендовал дорогу, чтобы организовать пожарный подъезд к своей территории. Однако когда на дороге были установлены ворота на замке, алуштинцы, проживающие в этом районе, лишились возможности подъезжать к своим домам.

Администрация Алушты посчитала претензии обоснованными и решила наложить на участок дороги частный сервитут, который позволит обеспечить соседям «Утеса» беспрепятственный проезд к своему жилью.

«До момента завершения данной процедуры согласно законодательства РФ руководство санатория «Утес» передаст жителям ключи от установленных ворот для обеспечения со стороны жителей пребывания на данной территории только автотранспорта собственников, а не отдыхающих», - пояснила Огнева порядок действий.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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