Происшествия
Ураганом в Крыму чуть не сдуло село
Разрушительный ураган пронесся в Крыму минувшей ночью. Больше всего досталось селу Пионерскому в Симферопольском районе.
Несколько видеороликов с ужасающими последствиями стихии выложил сегодня телеграм-канал «Посидим на кухне».
На видео видно, что у многих домов отсутствуют или частично разрушены крыши и стены, заборы покосились, а дворы подтоплены. Кроме того, сорваны электросети, повалены деревья.
А не устоявший под натиском стихии столб при падении повредил газопровод. К счастью, газовая труба оказалась перекрыта, сообщает голос за кадром.
В администрации Симферопольского района ForPost подтвердили, что из-за ухудшения погоды ряд строений и электросетей были повреждены. Но сейчас последствия оперативно устраняются.
«Работают бригады РЭС, 6 единиц техники и 15 человек личного состава. Идет оценка ущерба», – уточнили в ведомстве.
В тексте использованы материалы: Форпост
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