Ученые нашли новые эффективные лекарства против коронавируса

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Специалисты из Медицинского исследовательского института в США проанализировали крупнейшую базу данных, включающую в себя более 12 тыс. лекарств, и выявили свыше 21 препарата, эффективного при лечении коронавируса.

Результаты исследования ученых опубликовал 24 июля журнал Nature.

Оказалось, что ряд уже существующих противовирусных лекарств способен останавливать репликацию коронавируса SARS-CoV-2 и блокировать его на ранних стадиях. При этом достаточно использовать небольшие, безопасные для пациентов дозы.

Кроме того, четыре препарата смогли усилить эффект ремдесивира, который активно применяется при лечении COVID-19.

Два лекарства уже получили одобрение от FDA (Агентство министерства здравоохранения и социальных служб США по контролю за качеством продуктов и медикаментов).

Среди них противоаллергенный астемизол и клофазамин, использующийся для лечения лепры. Ученые приступили к испытанию остальных препаратов на животных. По их словам, апилимод предварительно показал способность блокировать коронавирус в человеческих клетках.

24 июля стало известно, что группа международных ученых обнаружила природное средство против коронавируса, которое по действию лучше ремдесивира. Выяснилось, что содержащийся в водорослях гепарин способен блокировать SARS-CоV-2.

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