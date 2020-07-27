Турсезон по-евпаторийски: море за забором и неприятные сюрпризы

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В то время как крымские власти рапортуют о первом миллионе туристов с момента официального открытия турсезона – 1 июля, приморские города предстают перед гостями в весьма неприглядном виде.

Евпатория встречает приезжих закрытой уже третий год на реконструкцию набережной им. Терешковой. Вместе с любимым местом для прогулок у евпаторийцев и отдыхающих, кстати, самой протяженной набережной города (почти 1,5 км), в «зону отчуждения» попал и прилегающий к ней сквер имени Караева. Теперь местные жители и туристы ютятся на клочке земли возле яхт-клуба на северной оконечности променада.

Работы по реконструкции планировали завершить к началу сезона 2019 года. Согласно контракту, заключенному еще в конце 2017-го года, подрядчик – крымская компания «Каштак» должна была отремонтировать имеющиеся и построить новые берегоукрепительные сооружения, а в море соорудить искусственные рифы для защиты пляжей от разрушения.

Стоимость проекта оценили в 770 миллионов рублей. При этом реконструкцию набережной включили в федеральную целевую программу по развитию Крыма и Севастополя.

Подрядчик исправно получал деньги – к лету прошлого года на счет компании перечислили 500 миллионов рублей, но сроки были сорваны. Более того, выяснилось, что «Каштак» использовал некачественные материалы, в придачу завышая их стоимость. В сентябре прошлого года с компанией расторгли контракт, а ее деятельностью заинтересовался следственный комитет. По подсчетам Федерального казначейства, подрядчику неправомерно выплачено около 240 миллионов рублей, которые на данный момент в казну не вернулись. Возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ («Халатность»).

Стройку заморозили. Но в декабре 2019-года министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов сообщил, что набережную все-таки отремонтируют. Для этого снова будут выделены средства. Но при условии разработки нового проекта реконструкции. Еще более полугода понадобилось, чтобы определиться с исполнителем этих работ.

В начале июля глава республики Сергей Аксенов сообщил, что проектом займется компания из Краснодарского края ООО «Гидротехника». За свою работу она получит 16,1 миллиона рублей. Срок выполнения – до 28 февраля 2021 года.

Глава крымского минстроя оптимистично заявляет об открытии отреставрированной набережной уже к лету следующего года. Таким образом, на поиск подрядчика, который непосредственно займется строительными работами, и их завершение Храмов закладывает всего три месяца.

Еще одним неприятным сюрпризом для приезжих стало огромное количество автотранспорта на территории Старого города, так называемого Малого Иерусалима.

Эта часть Евпатории уже который год заслуженно является ее визитной карточкой. В 2011 году был разработан пешеходный туристический маршрут «Малый Иерусалим», который знакомит со средневековой культурой и историей древнего города, занятиями его жителей. Гуляя по старинным улочкам, можно увидеть и даже заглянуть в караимские кенасы, турецкие бани, в православный и иудейский храмы, мечеть XVI века. В 2012 году ЮНЕССКО рекомендовала Малый Иерусалим для посещения. А в 2017-м был установлен рекорд – по маршруту «Малый Иерусалим» за четыре часа прошли пять тысяч человек.

Благодаря повышенному интересу у туристов в начале 2017 года началась реконструкция исторического центра Евпатории. Ее завершили в июне 2018- года: заменили сети водоснабжения и канализации, отремонтировали систему уличного освещения, уложили новое дорожное покрытие под брусчатку и даже сделали дорожки со специальной тактильной плиткой для слепых и слабовидящих.

Но спустя 2 года «брусчатка» уже сыпется в некоторых местах. Покрытие не выдерживает нагрузку от автотранспорта, ведь она для этого не предназначена. Рассматривающим достопримечательности туристам приходится то и дело уворачиваться от проезжающих на полном ходу машин. Атмосфера старины и аутентичности улетучивается моментально. Автолюбители охотно паркуют своих «ласточек» возле этнокафе.

Таксисты снуют по старинным улочкам, невзирая на указатели «Пешеходная зона» и ругая зазевавшихся пешеходов. Даже экскурсионные автобусы заезжают на территорию Старого города, правда, не ради Малого Иерусалима, а чтобы сократить путь до других достопримечательностей.

Местные вздыхают и разводят руками – соблюдение правил никто не контролирует.

В тексте использованы материалы: Новый день

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