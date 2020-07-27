Общество
Сильная жара придет в Крым на смену ливням с грозами с 29 июля
Сильная жара придет в Крым на смену ливням с грозами уже с 29 июля.
Об этом сообщила заместитель начальника Крымского гидрометцентра Вероника Шенгелай.
«Начиная с 29 июля и по 31 июля – без осадков и высокая температура воздуха: 30-35 градусов выше нуля», – сообщила Шенгелай.
В ближайшие два дня в Крыму ожидаются ливни и ветер, объявлено штормовое предупреждение. «На сегодняшний день и на завтрашний ожидаем такой же неустойчивый характер погоды за счет влияния циклона, который будет сохраняться на территории Крыма», – пояснила замначальника гидрометцентра.
Около месячной нормы осадков выпало в ряде районов Крыма минувшей ночью.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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