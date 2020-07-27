Сезон провальным не будет: эксперты оценили перспективы Крыма-2020

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Даже отложенный старт курортного сезона оставляет шансы крымчанам на позитивные цифры по его итогам. Сложившаяся из-за пандемии ситуация позволяет привлечь на полуостров туристов, которые здесь никогда не были, и тех отдыхающих, которые ностальгируют по советским временам.

На полуострове курортный сезон короче, чем у любого из конкурентов, и с этим нужно смириться - такова крымская природа. Доцент кафедры туризма Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского, кандидат географических наук Игорь Вахрушев убежден, что нам не удастся преодолеть фактор сезонности. Но, безусловно, у крымского туризма есть сильные стороны, которые нужно развивать.

- Скажу вещи, которые не всем понравятся, - делает паузу доцент. - Крым в международном туризме фактически ничего из себя не представляет и не будет представлять. Мы не можем соперничать с туристическим ресурсом Средиземноморья и Адриатики. Но наши туристические ресурсы востребованы у внутреннего, российского туриста. Если для иностранца Херсонес Таврический ничего не значит, то для наших людей это место крещения князя Владимира, колыбель православия, духовная родина славянских народов. Делаем вывод, что работникам туристической отрасли не надо продавать Крым как Турцию или Грецию. Подавайте Крым как Крым. Потому что люди, которые были в Турции, не почувствовав здесь того сервиса, сформируют отрицательное восприятие от отдыха. Крым примет того туриста, кто едет именно в Крым и ожидает увидеть наши ресурсы, а не турецкие отели. Нужно пытаться привлечь туриста, который помнит полуостров с советских времен. Это уникальный шанс зацепить поколение, у которого есть воспоминания, связанные с Крымом, и любовь к прошлому. Есть смысл выстраивать конкурентную позицию с курортами Краснодарского края. Несмотря на их развитую инфраструктуру, мы по туристическим ресурсам их превосходим.

Надо отметить, что в сегодняшних реалиях Крым не страдает от отсутствия туристов. По мнению председателя Ассоциации малых отелей Крыма Наталии Стамбульниковой, у сезона-2020 есть своя специфика. В целях безопасности от пандемии туристы стали запрашивать отдельные коттеджи, частные дома, выбирая краткосрочный отдых. Приезжают большими группами, на собственных автомобилях, совмещая кемпинговый отдых с отдыхом в отелях.

- На вопрос, к чему такие контрасты, отвечают, что хотят прочувствовать природу Крыма, влюбить детей в полуостров и дать себе четыре дня, чтобы отмыться после походов, - с улыбкой отмечает Наталья Стамбульникова. - Большой спрос на автопрокат, автокемпинги, велосипеды. Этот вид туризма надо активно развивать. Причем стало модным брать гида в свою машину. Специфический сезон, нелегкий, но интересный. Этот сезон станет лакмусовой бумагой для наших объектов размещения: выживет тот, кто покажет себя наиболее гостеприимным, предприимчивым, готовым предоставлять качественный сервис.

Туристов принято считать по объектам размещения, койко-местам, по бронированию. Но в Крыму эта методика до конца еще не отработана. С точностью до сотни человек сказать невозможно, но показателям Министерства курортов и туризма РК верить можно. Эксперты выражают надежду, что с течением времени методику подсчета отдыхающих отработают, чему будет способствовать легализация объектов размещения.

- Цифра 8 миллионов играет с советских времен, но, если мы примем чуть больше, уже будет снижаться качество туристического обслуживания, - убежден Игорь Вахрушев. - Перегрузка инфраструктуры негативно скажется на отдыхе, и турист уедет недовольный. В Крыму один путь - развивать инфраструктуру, дорожную сеть, объекты размещения, парковки, заниматься реконструкцией пляжей. Нам нужно восстанавливать инфраструктуру, которая была создана в Советском Союзе, расширять купально-пляжные объекты.

Вся пляжная инфраструктура, волнорезы нам достались в наследство от СССР. Рассчитанные на 25 лет эксплуатации, через пару лет они начнут разрушаться стихией. Нужна целевая программа развития туризма, где будут предусмотрены средства на укрепление берегов и создание комфортных пляжей. На сегодня практически 90 % пляжей ЮБК требует реконструкции.

В этом сезоне Крым лишился такого популярного направления, как событийный туризм. Хотя в нынешних реалиях нужно радоваться, что сезон есть и, по подсчетам экспертов, статистика 2020 года будет не ниже средних показателей предыдущих лет. Событийный туризм продлевал сезон, много мероприятий проводилось осенью, но если погодные условия позволят и не случится непредвиденных обстоятельств, то до октября Крым будет принимать гостей.

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