Российский куратор Крыма приехал на полуостров с проверкой

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Вице-премьер России Марат Хуснуллин, назначенный куратором Крыма, приехал на полуостров, чтобы оценить темпы строительства объектов «Федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя» (ФЦП).

Об этом Хуснуллин сам сообщил в Твиттере.

«Начали визит в Крым с трассы Таврида. Уже высокая степень готовности. Надеюсь сдадим раньше срока! Посмотрели и очистные сооружения, вопрос очень насущный для всего региона!» – написал Хуснуллин.

21 января президент России Владимир Путин назначил Хуснуллина вице-премьером. До этого он занимал пост заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

28 января глава Крыма Сергей Аксенов объявил журналистам, что Хуснуллин будет куратором по Крыму. В правительстве России позже сообщили, что Хуснуллин будет курировать развитие Крыма.

11 июня Аксенов грозил крымским чиновникам личными проверками выполнения «Федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя» (ФЦП). Аксенов позже заявил, что планирует с 21 июля проводить личные проверки хода ремонта и строительства объектов ФЦП.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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