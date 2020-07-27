Российская православная церковь решила внести свой вклад в борьбу с коронавирусом

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Чем скорее в России пройдут испытания вакцины против новой коронавирусной инфекции, тем лучше, поскольку каждый день от этой новой болезни умирают люди, а риск заражения по-прежнему велик.

Об этом заявил митрополит Иларион в интервью телеканалу «Россия 24», пишут РИА Новости. Поэтому, чтобы приблизить этот момент, архиерей готов и сам участвовать в тестировании разработанной вакцины на людях, если бы ему предложили.

«Я бы согласился. Здесь каждый день дорог. Мы видим по цифрам, что каждый день умирают люди. Поэтому чем скорее эта вакцина пройдет испытание и будет зарегистрирована, чем скорее поступит в общественный доступ, тем лучше», - отметил глава отдела внешних церковных связей Московского партиархата.

Митрополит Иларион также назвал усилия отечественных ученых «героическими» и заявил, что вирусология в России настолько хорошо развита, что если наша страна станет первой, изобретшей и выпустившей вакцину от COVID-19, в этом не будет ничего удивительного.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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