Власть
Путин поручил нарастить объемы строительства дорог в Крыму
Руководство страны получило правительству и региональным властям увеличить объемы строительства дорог в Крыму и Севастополе.
Данный вопрос будет рассмотрен на совещании в понедельник с участием вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, министра транспорта России Евгения Дитриха и руководителей субъектов.
«У нас есть прямое поручение президента посмотреть дополнительные объемы строительства дорог. Сегодня рассмотрим вопрос дополнительных объемов дорожного строительства в Республике Крым и Севастополе. Наша задача, чтобы транспортные магистрали Крыма были удобными, комфортными, максимально обеспечивали экономический рост», – цитирует Хуснуллина его пресс-служба.
По словам вице-премьера, особое внимание будет уделяться дорогам, которые примыкают к трассе «Таврида».
Первая часть «Тавриды» в четырехполосном исполнении – от Керчи до Белогорска – была открыта 30 июня. 20 июля четырехполосное движение официально продлили до Симферополя. При этом разрешенный скоростной лимит на четырехполосной части был увеличен с 60 км/ч до 90 км/ч. Общая готовность трассы в Крыму превышает 90%.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Аксенов хочет составить «черные списки» подрядчиков. Глава Крыма Сергей Аксенов сказал о необходимости составить по подрядчикам «черные списки», чтобы в будущем не допускать к проведению торгов организации, которые срывают сроки реализации проектов на полуострове.
В Керчи спустили на воду малый ракетный корабль проекта «Каракурт». В Керчи на заводе «Залив» спустили на воду малый ракетный корабль проекта 22800 «Каракурт».
Не доверяют: в Москве решили сами контролировать стройки в Крыму. Процесс строительства большинства капитальных объектов в Крыму будет находиться на контроле федерального автономного учреждения «РосКапСтрой».
Эксперт: военные корабли в Керчи могут не достроить из-за санкций. Строительство двух вертолетоносцев на заводе «Залив» в Керчи может затянуться или вовсе не завершиться, поскольку Россия не сможет привлечь к проекту иностранных специалистов из-за западных санкций.
Пациент ударил ножом врача «скорой» в Симферополе
Житель Крыма нанес ножевое ранение приехавшему к нему врачу «скорой помощи».
Не нашли: утонувшая в Керченском проливе бронемашина исчезла
Водолаз не нашел БРДМ-2, утонувшую в ходе акции по форсированию Керченского пролива.
В Севастополе пророссийского блогера приняли за украинского шпиона
Жители Севастополя проявили «бдительность», а ответственные службы оперативно разобрались в ситуации.
Пропавшего в Крыму трехлетнего мальчика нашли мертвым
Трехлетнего Мусу Сулейманова, который пропал двое суток назад в селе Строгановка Симферопольского района, нашли мертвым.
вчера
Турсезон по-евпаторийски: море за забором и неприятные сюрпризы
В то время как крымские власти рапортуют о первом миллионе туристов с момента официального открытия турсезона – 1 июля, приморские города предстают перед гостями в весьма неприглядном виде.