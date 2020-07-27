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Власть

Путин поручил нарастить объемы строительства дорог в Крыму

15:05 понедельник, 27 июля 2020

Руководство страны получило правительству и региональным властям увеличить объемы строительства дорог в Крыму и Севастополе.

Данный вопрос будет рассмотрен на совещании в понедельник с участием вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, министра транспорта России Евгения Дитриха и руководителей субъектов.

«У нас есть прямое поручение президента посмотреть дополнительные объемы строительства дорог. Сегодня рассмотрим вопрос дополнительных объемов дорожного строительства в Республике Крым и Севастополе. Наша задача, чтобы транспортные магистрали Крыма были удобными, комфортными, максимально обеспечивали экономический рост», – цитирует Хуснуллина его пресс-служба.

По словам вице-премьера, особое внимание будет уделяться дорогам, которые примыкают к трассе «Таврида».

Первая часть «Тавриды» в четырехполосном исполнении – от Керчи до Белогорска – была открыта 30 июня. 20 июля четырехполосное движение официально продлили до Симферополя. При этом разрешенный скоростной лимит на четырехполосной части был увеличен с 60 км/ч до 90 км/ч. Общая готовность трассы в Крыму превышает 90%.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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