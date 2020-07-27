Помогут ли сильные дожди решить водную проблему Крыма

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Минувшей ночью в нескольких районах полуострова выпали сильные и очень сильные осадки, однако это не приведет к значительному пополнению водных запасов в регионе.

Об этом сообщила заместитель начальника регионального гидрометцентра Вероника Шенгелай.

«Ночью осадки прошли практически по всей территории Крыма, но только в двух населенных пунктах зафиксирован сильный и очень сильный дождь. В поселке городского типа Почтовое Бахчисарайского района выпало около месячной нормы осадков – 41 мм. В степной части Крыма, селе Раздольном, выпало 32 мм осадков», - рассказала специалист.

В гидрометцентре ожидают, что сильные дожди и шквалистый ветер сохранятся до завтрашнего дня. Резкая смена погоды произошла из-за циклона, однако природное явление не редкость для республики. Вместе с тем, обильные осадки прошли далеко не на всей территории Крыма. В Симферополе выпало только 11 мм осадков.

«Это незначимое количество для всей территории Крыма, потому что осадки выпали локально. Чтобы наполнить водохранилища, необходимы осадки на горных станциях на горе Ай-Петри и Ангарском перевале. Но там, к сожалению, сильных дождей не выпало. Так, на Ангарском перевале зафиксировали 6 мм осадков, на горе Ай-Петри вообще прошел небольшой дождь», - считает Вероника Шенгелай.

Накануне в МЧС Крыма сообщили, что во второй половине дня 26 июля, 27 и 28 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни (более 30 мм), грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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