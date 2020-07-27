Происшествия
Пациент ударил ножом врача «скорой» в Симферополе
фото © Новости Крыма
Житель Крыма нанес ножевое ранение приехавшему к нему врачу «скорой помощи».
Об этом сообщила пресс-служба крымского Центра медицины катастроф в Telegram-канале.
«Поступил вызов к 33-летнему мужчине. Повод к вызову – неправильное и агрессивное поведение. Врачебная бригада скорой медицинской помощи выехала незамедлительно и прибыла к месту вызова своевременно. Когда работники бригады зашли в квартиру, пациент неожиданно и очень быстро нанес врачу ножевое ранение в область шеи», – говорится в сообщении.
Другие члены бригады «скорой помощи» обездвижили мужчину. Врача доставили в симферопольскую городскую больницу №6 в состоянии средней степени тяжести.
В настоящее время он находится в реанимационном отделении, состояние оценивается как стабильное. Инцидент произошел накануне.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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