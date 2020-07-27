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Происшествия

Пациент ударил ножом врача «скорой» в Симферополе

17:46 понедельник, 27 июля 2020
Симферополь
Пациент ударил ножом врача «скорой» в Симферополе

фото © Новости Крыма

Житель Крыма нанес ножевое ранение приехавшему к нему врачу «скорой помощи».

Об этом сообщила пресс-служба крымского Центра медицины катастроф в Telegram-канале.

«Поступил вызов к 33-летнему мужчине. Повод к вызову – неправильное и агрессивное поведение. Врачебная бригада скорой медицинской помощи выехала незамедлительно и прибыла к месту вызова своевременно. Когда работники бригады зашли в квартиру, пациент неожиданно и очень быстро нанес врачу ножевое ранение в область шеи», – говорится в сообщении.

Другие члены бригады «скорой помощи» обездвижили мужчину. Врача доставили в симферопольскую городскую больницу №6 в состоянии средней степени тяжести.

В настоящее время он находится в реанимационном отделении, состояние оценивается как стабильное. Инцидент произошел накануне.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму снизилось число новых случаев заражения коронавирусом. За 26 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 12 случаев коронавирусной инфекции.

Ученый о коронавирусе: «Более 98% заболевших поправляются без какого-либо лечения». Самолечение при COVID-19 может привести к куда большим проблемам, чем сам коронавирус. К примеру, уколы интерферона на дому могут повлечь за собой расстройство психики, а применение антибиотиков — вызвать всплеск бактериальных инфекций.

Два отделения 1-й горбольницы в Севастополе закрыты из-за коронавируса. По состоянию на утро 26 июля в Севастополе зарегистрированы три новых случая заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба городского правительства.

Почти 500 человек лечатся в стационарах в Крыму в связи с COVID-19. В Крыму в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 под медицинским наблюдением находятся 1175 человек, сообщает пресс-служба правительства Крыма.

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Пациент ударил ножом врача «скорой» в Симферополе

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