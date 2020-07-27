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Коронавирус в Крыму

Один новый случай заражения COVID-19 зарегистрирован в Севастополе за сутки

12:07 понедельник, 27 июля 2020
Севастополь

Один новый случай заражения новой коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Севастополе за сутки.

Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

«По состоянию на утро 27 июля зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19. Пациентка – пенсионерка из Севастополя, источник заражения устанавливается в ходе эпидрасследования», – говорится в сообщении.

Всего в Севастополе COVID-19 подтвержден у 336 человек, из них 255 человек уже выздоровели, шестеро скончались.

В Крыму с начала пандемии выявлено 1 116 подтвержденных случаев COVID-19, с выздоровлением из больниц выписано 827 пациентов. От вируса скончались 14 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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Ученый о коронавирусе: «Более 98% заболевших поправляются без какого-либо лечения». Самолечение при COVID-19 может привести к куда большим проблемам, чем сам коронавирус. К примеру, уколы интерферона на дому могут повлечь за собой расстройство психики, а применение антибиотиков — вызвать всплеск бактериальных инфекций.

Два отделения 1-й горбольницы в Севастополе закрыты из-за коронавируса. По состоянию на утро 26 июля в Севастополе зарегистрированы три новых случая заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба городского правительства.

Почти 500 человек лечатся в стационарах в Крыму в связи с COVID-19. В Крыму в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 под медицинским наблюдением находятся 1175 человек, сообщает пресс-служба правительства Крыма.

Коронавирус выявлен у трех пациентов горбольницы в Севастополе. COVID-19 в Севастополе за истекшие сутки подтвержден у трех человек.

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