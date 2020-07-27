Неудачливого крымского взяткодателя оштрафовали на полмиллиона

Вступило в законную силу постановление мирового суда о привлечении юридического лица к административной ответственности в виде штрафа в размере 500 тыс.рублей за совершение коррупционного правонарушения.

Прокуратура Балаклавского района г. Севастополя провела проверку исполнения требований антикоррупционного законодательства в деятельности общества с ограниченной ответственностью «Геопромэкология».

Установлено, что местный житель в интересах указанного юридического лица предлагал сотруднику Службы в городе Севастополе Пограничного управления ФСБ России по Крыму 235 тысяч рублей за положительный ответ на обращение.

Прокуратура в отношении ООО «Геопромэкология» возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (предложение и передача в интересах юридического лица незаконного денежного вознаграждения).

По результатам его рассмотрения мировым судьей Балаклавского судебного района г. Севастополя ООО «Геопромэкология» оштрафовано на 500 тыс. рублей.

Коммерческая организация обжаловала указанное постановление в Балаклавский районный суд.

Однако, согласившись с позицией прокуратуры района, суд апелляционной инстанции оставил жалобу без удовлетворения.

Постановление мирового судьи о привлечении ООО «Геопромэкология» к административной ответственности вступило в законную силу.

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