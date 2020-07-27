Не нашли: утонувшая в Керченском проливе бронемашина исчезла

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Водолаз не нашел БРДМ-2, утонувшую в ходе акции по форсированию Керченского пролива.

Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря общественной организации «Военно-техническое общество» Андрея Коннова.

«Вчера нырнул водолаз, чтобы понять, где находится машина, и оценить масштаб работ по ее подъему. К сожалению, не удалось ее обнаружить», – сообщил Коннов.

Из-за штормового предупреждения в настоящее время работа водолазов приостановлена. Площадь поисков составляет километр на километр, она определена по «электронным точкам», предоставленным участниками акции. По словам Коннова, бронемашина находится на глубине от пяти до восьми метров.

Бронемашина затонула 25 июля во время форсирования Керченского пролива в рамках акции «Дорога мужества. Керченский десант» в честь Керченско-Эльтигенского десанта 1943 года.

Акция организована Военно-техническим обществом. Она проводится в Крыму с 2017 года. В рамках акции бронемашины по проливу преодолевают 15-километровое расстояние между Таманским и Керченским полуостровами.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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