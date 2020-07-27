Названо повышающее в 12 раз риск смерти при коронавирусе заболевание

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Ученые Калифорнийского университета обнаружили заболевание, которое увеличивает риск летального исхода при COVID-19 в 12 раз. Им оказался сахарный диабет, пишет 24 июля MedicalXpress.

Специалисты провели исследование и выяснили, что при наличии диабета заболевшие коронавирусом в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации, так как COVID-19 у них протекает тяжелее и, по сравнению с пациентами без диабета, они в 12 раз чаще умирают от коронавируса.

Медики указали, что диабет занимает второе место среди факторов, приводящих к тяжелому течению COVID-19. На первом месте — сердечно-сосудистые заболевания.

Профессор Пракаш Дидванья из Калифорнийского университета напомнил, что при диабете снижается иммунная защитная функция организма. Он призвал регулярно проверять уровень сахара в крови и находиться в контакте с врачами. Кроме того, диабетикам стоит вести более активный образ жизни и хорошо высыпаться.

В мае ученые заявили, что не только диабет может стать осложнением при коронавирусе, но и COVID-19 может провоцировать развитие диабета.

Так, исследование зарубежных ученых выявило у пациентов, перенесших атипичную пневмонию в 2002–2003 годах, появление диабета первого или второго типа через 12 лет после выздоровления.

24 июля стало известно, что популярные препараты против язвы, гастрита и изжоги — так называемые ингибиторы протонной помпы (ИПП) — могут влиять на тяжелое течение коронавируса.

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