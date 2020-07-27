Названа официальная причина смерти трехлетнего мальчика под Симферополем

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Причиной смерти пропавшего 24 июля в Крыму трехлетнего ребенка стало утопление.

Следов насильственной смерти не обнаружено, сообщает пресс-служба регионального управления СК России.

Муса Сулейманов пропал 24 июля около 16:00 в селе Строгановка Симферопольского района возле своего дома, когда гулял со своей старшей сестрой. О пропаже ребенка заявила в полицию мать мальчика. Малыша искали двое суток волонтеры, следователи-криминалисты, сотрудники МВД, МЧС. Всего в поисках принимали участие около двух тысяч человек.

Накануне следователи сообщили, что тело трехлетнего Мусы нашли в выгребной яме возле дома.

«В настоящее время судебными медиками установлена причина смерти мальчика – утопление. Следов насильственной смерти не обнаружено. Время наступления смерти соответствует времени его безвестного исчезновения», - говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела продолжается Следователи устанавливают все причины, условия и обстоятельства, способствующие трагедии.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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В Крыму на Генеральских пляжах перевернулся автомобиль - двое пострадавших. В 18.00 в службу спасения поступило сообщение о том, что на проселочной дороге в районе Генеральских пляжей в Ленинском районе произошло ДТП с участием 1 легкового автомобиля.

Стали известны подробности гибели трехлетнего ребенка в Крыму. На теле найденного в селе Строгановка Симферопольского района трехлетнего мальчика следов насильственной смерти нет. Для выяснения причин гибели ребенка будут назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы.

В Севастополе загорелся балкон в многоквартирном доме. В Севастополе на улице Лизы Чайкиной произошел пожар в многоквартирном доме, сообщили жильцы дома.

Пропавшего в Крыму трехлетнего мальчика нашли мертвым. Трехлетнего Мусу Сулейманова, который пропал двое суток назад в селе Строгановка Симферопольского района, нашли мертвым.