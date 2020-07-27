Происшествия
Названа официальная причина смерти трехлетнего мальчика под Симферополем
фото © Новости Крыма
Причиной смерти пропавшего 24 июля в Крыму трехлетнего ребенка стало утопление.
Следов насильственной смерти не обнаружено, сообщает пресс-служба регионального управления СК России.
Муса Сулейманов пропал 24 июля около 16:00 в селе Строгановка Симферопольского района возле своего дома, когда гулял со своей старшей сестрой. О пропаже ребенка заявила в полицию мать мальчика. Малыша искали двое суток волонтеры, следователи-криминалисты, сотрудники МВД, МЧС. Всего в поисках принимали участие около двух тысяч человек.
Накануне следователи сообщили, что тело трехлетнего Мусы нашли в выгребной яме возле дома.
«В настоящее время судебными медиками установлена причина смерти мальчика – утопление. Следов насильственной смерти не обнаружено. Время наступления смерти соответствует времени его безвестного исчезновения», - говорится в сообщении.
Расследование уголовного дела продолжается Следователи устанавливают все причины, условия и обстоятельства, способствующие трагедии.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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