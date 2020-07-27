Власть
На въезде в Ялту отдыхающих встречают дикие кабаны
Дикие кабаны в Крыму не боятся отдыхающих и даже попрошайничают около популярных мест отдыха.
Как свидетельствуют фотографии севастопольца Бориса Зелинского, животные целыми семействами облюбовали точку прикормки около популярной смотровой площадки по пути из Севастополя в Ялту.
«Вот так встреча! Вчера по пути в Ялту я остановился перекусить в кафе на трассе; сделав заказ, подошел к проему полюбоваться видом и буквально в трех метрах от себя обнаружил стадо диких кабанов, которые (со слов официанта) часто сюда приходят в надежде что-то перехватить с кухни», - написал Борис.
Следует заметить, что самки кабанов, весьма распространенных в Крыму, привели подкормиться к ресторану и своих детенышей.
«И это в 30 метрах от оживленной трассы!», - замечает свидетель очередного сближения природы с человеком.
Комментаторы записи сообщают о том, что в этом месте кабаны «частенько перебегают трассу, создавая предаварийные ситуации».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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