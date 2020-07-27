Происшествия
На мысе Меганом в Крыму спасли туристов
В службу спасения поступило сообщение о том, что два туриста на южном склоне мыса Меганом, поднялись без специального снаряжения на гору в районе Маяка, спуститься самостоятельно не могут. Требуется помощь спасателей.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Дежурная смена Судакского АСО ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» прервав патрулирование, оперативно направилась к месту вызова.
По прибытии стало известно, что мужчина и его спутница в ходе прогулки свернули на ложную тропу, в результате оказались на труднодоступном участке местности со сложным скальным и сыпучим рельефом.
— Спасатели, организовали точки страховки, используя альптнистское снаряжение последовательно (сначала девушку, затем парня) эвакуировали пострадавших из труднодоступного места, провели профилактическую беседу. В медицинской помощи туристы не нуждались, — добавили в ведомстве.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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