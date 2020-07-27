Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 72.1
воздух +23
море +25

Происшествия

На мысе Меганом в Крыму спасли туристов

16:24 понедельник, 27 июля 2020

В службу спасения поступило сообщение о том, что два туриста на южном склоне мыса Меганом, поднялись без специального снаряжения на гору в районе Маяка, спуститься самостоятельно не могут. Требуется помощь спасателей.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Дежурная смена Судакского АСО ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» прервав патрулирование, оперативно направилась к месту вызова.

По прибытии стало известно, что мужчина и его спутница в ходе прогулки  свернули на ложную тропу, в результате оказались на труднодоступном участке местности со сложным скальным и сыпучим рельефом.

— Спасатели, организовали точки страховки, используя альптнистское снаряжение последовательно (сначала девушку, затем парня) эвакуировали пострадавших  из труднодоступного места, провели профилактическую беседу. В медицинской помощи туристы не нуждались, — добавили в ведомстве.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Названа официальная причина смерти трехлетнего мальчика под Симферополем. Причиной смерти пропавшего 24 июля в Крыму трехлетнего ребенка стало утопление.

В Симферополе пьяный житель Воронежа повредил два автомобиля. В симферопольский отдел полиции поступило сообщение от 35-летнего местного жителя, о том, что, неизвестный, находясь на улице Качинской из хулиганских побуждений, складным ножом, повредил два его автомобиля. Ущерб составил около 25 тысяч рублей.

В Крыму на Генеральских пляжах перевернулся автомобиль - двое пострадавших. В 18.00 в службу спасения поступило сообщение о том, что на проселочной дороге в районе Генеральских пляжей в Ленинском районе произошло ДТП с участием 1 легкового автомобиля.

Стали известны подробности гибели трехлетнего ребенка в Крыму. На теле найденного в селе Строгановка Симферопольского района трехлетнего мальчика следов насильственной смерти нет. Для выяснения причин гибели ребенка будут назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы.

Происшествия
Пациент ударил ножом врача «скорой» в Симферополе

Пациент ударил ножом врача «скорой» в Симферополе

Житель Крыма нанес ножевое ранение приехавшему к нему врачу «скорой помощи».

Происшествия
Не нашли: утонувшая в Керченском проливе бронемашина исчезла

Не нашли: утонувшая в Керченском проливе бронемашина исчезла

Водолаз не нашел БРДМ-2, утонувшую в ходе акции по форсированию Керченского пролива.

Странности
В Севастополе пророссийского блогера приняли за украинского шпиона

В Севастополе пророссийского блогера приняли за украинского шпиона

Жители Севастополя проявили «бдительность», а ответственные службы оперативно разобрались в ситуации.

Курортный сезон
Турсезон по-евпаторийски: море за забором и неприятные сюрпризы

Турсезон по-евпаторийски: море за забором и неприятные сюрпризы

В то время как крымские власти рапортуют о первом миллионе туристов с момента официального открытия турсезона – 1 июля, приморские города предстают перед гостями в весьма неприглядном виде.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации