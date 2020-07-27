Мусульмане Крыма остались без хаджа

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В 2020 году власти Саудовской Аравии отменили хадж для иностранных паломников, об этом сообщается на сайте Духовного управления мусульман Крыма и Севастополя со ссылкой на официальный сайт Хадж-миссии Российской Федерации.

Это значит, что мусульмане России и, в частности, Крыма не смогут совершить в этом году паломничество к своей святыне.

Причиной отмены паломничества стала неблагоприятная эпидемиологическая обстановка из-за распространения новой коронавирусной инфекции. При этом, как пояснили в пресс-службе ДУМК, мусульмане, которые уже заключили договор с официальным оператором хадж-тура и внесли оплату, могут договориться о переносе вложенных денег на хадж-тур в 2021 году и перезаключить соглашения.

«Перенос хаджа для тех, кто вознамерился совершить паломничество, но в связи с возникшими обстоятельствами непреодолимой силы не смог осуществить свою обязанность перед Всевышним, не считается грехом, наоборот, Всевышний вознаградит каждого за его искреннее намерение», - отметили в пресс-службе ДУМКС.

По данным открытой мировой карты статистики коронавируса, по состоянию на 24 июля в Саудовской Аравии зафиксировано более 260 тысяч случаев заражения COVID-19, 2635 человек с диагнозом коронавирусной инфекции скончались. В данный момент Королевство занимает 13 место в мире по числу зараженных граждан и первое среди арабских стран, а территория Мекки, где расположены святые для мусульман места, до сих пор закрыта для свободного передвижения.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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