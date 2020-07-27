Мия и Тамерлан: как крымчане называли своих детей на прошлой неделе

На прошедшей неделе крымчане выбирали для своих детей чаще всего старинные и редкие имена, сообщает пресс-служба Минюста Крыма.

По данным ведомства, малыши получили такие имена как Захар, Анисия, Мирон, Пелагея, Зоя, Борис, Антонина, Гирей, Злата, Агата, Али-Осман. Кроме этого, на полуострове теперь живут Лале, Джамала, Роберт, Абдулиах, Дастан, Ясина, Ниаль, Тамерлан, Майа, Аурика, Мия, Каролина и Мелс.

В министерстве отметили, что некоторые родители даже хотели назвать своих детей турецкими именами, которых нет в справочнике имен.

«В таком случае обязательно оба родителя должны устно заявить о том, какое имя они выбрали, и в актовой записи о рождении ставится соответствующая отметка. Но это только касается имен, которые действительно существуют», - напомнили в Минюсте.

Также известно, что на прошлой неделе отделы ЗАГСа зарегистрировали рождение 360 детей. Из них 166 мальчиков и 194 девочки. Кроме этого, зарегистрировано две двойни: одна - в Красноперекопском районе и одна - в Керчи.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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