«Куратор сильно ругался»: в правительстве Крыма прогнозируют большие перемены

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Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в конце прошлой недели приехал в Крым. И не только в отпуск, а лично проинспектировать ход реализации ФЦП.
И в первый же день пребывания на полуострове побывал в Совете министров РК. Об этом сообщил депутат керченского горсовета Константин Ерманов.
«В 15:00 в Совет Министров Крыма приехал вице-премьер правительства РФ Марат Хуснулин. В 15:30 были слышны повышенные тона, в итоге всех заместителей министров и помощников попросили уйти, оставив только вице-премьеров и министров, имеющих отношение к строительству и ФЦП. В это время Сергей Аксенов был в Керчи на заводе Залив, но на совещание он успел, вот так бы он успевал с освоением ФЦП, ему цены бы не было», – написал Неманов в соцсетях.
Керченский депутат прогнозирует отставку вице-премьера Кабанова и даже премьер-министра РК Юрия Гоцанюка, называя причиной провал ФЦП.
И сообщает, что планируется создать новое министерство по контролю за ФЦП (например, министерство строительной политики и строительного надзора РК), которое, вероятно всего, его возглавит чиновник с материка.
«Во всем этом кордебалете ясно одно – благодаря Сергею Валерьевичу крымчане не получат в срок многие объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения, а это значит, что комфортная жизнь жителей Тавриды откладывается на неопределенный срок, – резюмирует Ерманов. – Как по мне это саботаж и плевок в сторону президента. Крым – это особый регион, на который смотрит весь мир, и такие промахи недопустимы».
Никакой официальной информации по визиту Марата Хунуллина в Крым пока нет. Но 24 июля стало известно, что Служба гостройнадзора Крыма будет реорганизована в министерство жилищной политики и государственного строительного надзора.
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