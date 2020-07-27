Кто больше заплатит, тот и мил: в Крыму рассказали о лучших и худших туристах

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В Крыму с симпатией относятся к тем, кто готов сорить деньгами, и не любят расчетливых и экономных.

У крымчан спросили, туристы из каких регионов им больше всего нравятся, а из каких раздражают. В исследовании приняли участие 8 тысяч жителей Южного берега Крыма.

Рейтинг наиболее предпочтительных туристов:

- Москвичи – «много денег, много тратят, с ними интересно пообщаться, очень мобильные, дают хорошие чаевые, умеют отрываться».

- Жители Сибири и Дальнего Востока – «богатые ребята, простые мужики, много денег, но запросы нормальные, умеют пить».

- Украинцы – «бывшие наши, знают Крым, много общих знакомых, есть обеспеченные, угощают».

- Ростовчане и краснодарцы – «соседи, такие же, как мы, – все понимают, денежки водятся, есть общие знакомые и бизнес».

- Иностранцы (редкие, но есть) – «восторгаются всем, хорошо платят, очень хорошее отношение, с ними всегда нескучно, зовут в гости в свои страны».

Рейтинг тех, кого в Крыму не любят:

- Жители Донбасса – «ведут себя нагло, наглость сохранилась, но добавилось отношение «нам все должны из-за войны».

- Москвичи – «слишком много требований, хотят, как за границей, подавай им все лучшее, относятся к хорошему сервису, будто так и надо, считают деньги».

- Украинцы – «очень экономят, могут приехать со своей едой, пытаются убедить, что Крым еще вернется, на них сложно заработать».

- Жители Санкт-Петербурга – «далеки от народа, себе на уме, требуют сервиса, как москвичи, думают о себе невесть что».

- Жители российской глубинки – «очень сильно экономят, не хотят тратиться, торгуются, выглядят и ведут себя как деревенщина.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Новый день

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