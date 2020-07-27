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Происшествия

Крымский город заволокло густым черным дымом

16:38 понедельник, 27 июля 2020
Крымский город заволокло густым черным дымом

фото © Форпост

Загоревшасяся в Севастополе на улице Калича в центре Балаклавы площадка по складированию мусорных отходов наглядно показала, какие могут быть последствия от бесконтрольной парковки на улицах города-героя.

С момента вызова до ликвидации пожара общей площадью в 50 квадратных метров прошло более полутора часов – и, как сообщают очевидцы, главной причиной проблемы можно считать переполненность узких улиц Балаклавы автотранспортом.

«Информация о возгорании поступила в 19-34, выезжало одно отделение 4-й пожарной части. В 21-17 была полная ликвидация возгорания на площади в 50 квадратных метров, предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц», - сообщили ForPost в пресс-службе МЧС.

На опубликованном в сети видео можно видеть, как прохожие в буквальном смысле руками убирают припаркованные машины от места возгорания.

В тексте использованы материалы: Форпост

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