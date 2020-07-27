Крымчанин получил 10 лет тюрьмы за убийство начальника МЧС

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32-летний житель Евпатории приговорен к 10 годам тюрьмы за убийство начальника отделения надзорной деятельности по городу Саки и Сакскому району Управления надзорной деятельности ГУ МЧС по Республике Крым Ярослава Мамаенко в августе прошлого года.

По данным главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю, 15 августа прошлого года между 31-летним местным жителем и сотрудником МЧС на улице произошел словесный конфликт, который последний попытался урегулировать. Нетрезвый оппонент в ответ ударил сотрудника МЧС ножом в шею и предплечье, после чего скрылся. Пострадавший сел в собственный автомобиль и начал движение, чтобы добраться до больницы, однако спустя несколько минут скончался.

Злоумышленника задержали по «горячим следам». Им оказался житель Евпатории, который был судим восемь раз за совершение различных преступлений. Мужчина свою вину в убийстве не признал.

«Евпаторийский городской суд, на основании совокупности собранных доказательств и вердикта присяжных заседателей, признал его виновным в инкриминируемом ему преступлении, и приговорил к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», – сообщили в ведомстве.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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