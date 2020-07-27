Крымчанин одолжил у друга автомобиль и тут же продал его

Сотрудниками полиции Симферополя задержан подозреваемый, который мошенническим путем завладел автомобилем друга.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

В территориальный отдел полиции Симферополя поступило заявление от 25-летнего местного жителя о том, что его знакомый попросил в пользование на время его автомобиль ЗАЗ, однако спустя год транспортное средство обратно не вернул.

Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан ранее не судимый 30-летний житель одного из сел Симферопольского района. От задержанного получены признательные показания. С его слов, взяв автомобиль друга, он сразу же продал его неизвестному за 22 тысячи рублей.

Следственными органами ОП №2 «Киевский» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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