ФК «Евпатория» в шаге от чемпионства

В Крыму сыграны матчи 21-го тура чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза.

Симферопольская «ТСК-Таврия» продолжила свою проигрышную серию, на этот раз уступив в домашнем матче одному из аутсайдеров турнира — феодосийскому «Фавориту-ВД Кафа». На 13-й минуте капитан «таврийцев» Антон Монахов срезал мяч в собственные ворота, а на 68-й минуте феодосиец Евгений Морев удвоил превосходство «Фаворита».

С таким же счетом 2:0 ФК «Евпатория» на выезде переиграл ялтинский «Инкомспорт».

Счет открыл на 22-й минуте Николай Хомич, а на 62-й минуте Юрий Максимов установил окончательный счет в игре. Очередная победа «Евпатории», которая уже в следующем туре может досрочно завоевать чемпионский титул.

Как сообщает пресс-служба КФС, керченский «Океан» и бахчисарайский «Кызылташ» выявить сильнейшего не сумели. На 12-й минуте игры керчанин Сергей Киндра вывел свою команду вперед, но на 64-й минуте Денис Малышев восстановил статус-кво.

Молодежненская «Крымтеплица» в родных стенах не сумела ничего противопоставить гостям из «Севастополя». На 59-й минуте Олег Солович вывел севастопольцев вперед, через 15 минут Захар Тарасенко счет удвоил.

После третьего круга чемпионата ФК «Евпатория» находится в шаге от чемпионства. Если в следующем туре команда на выезде обыграет «Крымтеплицу», то подопечные Алексея Грачева за шесть туров до финиша чемпионата гарантируют себе золотые медали.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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