Дорожники ликвидируют последствия непогоды под Симферополем

Сотрудники государственного казенного учреждения «Служба автомобильных дорог Республики Крым» убирают с проезжей части под Симферополем поваленные сильным ветром деревья.

Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

«Дорожники оперативно устраняют последствия сильнейшего ночного ливня. На автомобильной дороге Граница с Украиной – Симферополь – Алушта – Ялта, в районе села Доброе, для ликвидации последствий урагана задействованы 10 единиц техники, бригада с бензопилами 10 человек. С проезжей части убирают поваленные деревья и расчищают дорожное полотно от вынесенного грунта», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в некоторых регионах Крыма минувшей ночью выпало около месячной нормы осадков. При этом наблюдалась активная грозовая деятельность почти по всему полуострову из-за образовавшегося над Крымом циклона.

Сильные дожди, грозы и град ожидаются в Крыму на протяжении ближайших двух суток. В таких условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом ЛЭП и линий связи, обрушением ветхих и хлипких конструкций.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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