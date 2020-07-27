ЧП на воде в Крыму: один утонул, двое в реанимации

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За прошедшие выходные в Крыму в результате чрезвычайных происшествий на воде один человек утонул, еще двоих удалось спасти.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

По данным ведомства, 26-летний крымчанин утонул в ставке в селе Проточное Красногвардейского района. ЧП произошло вечером в пятницу, однако тело погибшего спасатели обнаружили только утром в воскресенье в 30 метрах от берега.

Еще два человека едва не утонули в Черноморском районе. Так, в воскресенье в селе Межводное 14-летний подросток при купании на матрасе упал в воду и начал тонуть. До приезда медиков и сотрудников «Крым-Спас» спасатели пляжа вытащили подростка на берег и оказали первую помощь. Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимационное отделение Черноморской центральной районной больницы.

В тот же день матрос-спасатель извлек из воды тело 24-летней женщины без признаков жизни. В состоянии средней степени тяжести ее госпитализировали в реанимационное отделение местной больницы.

Всего с начала года произошло 41 происшествие на воде, погибли 27 человек, 34 спасены.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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