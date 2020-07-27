Водный кризис
Развитие сюжета: В крымском водохранилище проверят дамбы и водозабор ● Аксенов решил, что воды в Симферополе хватит еще на 100 дней ● Власти России признали дефицит воды в Крыму чрезвычайной ситуацией ● Аксенов просит Москву решить проблему орошения земель в Крыму ● Депутат от «Слуги народа» рассказал, что думает Зеленский о подаче воды в Крым
Блогер показал обмелевшее Тайганское водохранилище
На канале «Парк львов Тайган» в ютуб показали обмелевшее Тайганское водохранилище в Белогорском районе Крыма.
Автор видеозаписи снял на видео общий план и рассказал за кадром, что раньше место было излюбленным для отдыха местных жителей. Теперь из-за дефицита воды в Крыму ситуация изменилась.
«Водохранилище уже непригодно для купания стало. Слишком мелкое. Там под ногами уже ил. Вот это все было дном», — сказал мужчина и показал поросли травы.
Тайганское водохранилище практически разделила на два водоема коса, которая появилась после обмеления. К водохранилищу подвели водопроводные трубы, по которым воду будут перекачивать в Симферополь.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Власти пообещали отремонтировать три школы в Ялте. Капитальный ремонт трех школ муниципального образования – Симеизской, Краснокаменской и Гаспринской №1 – обошелся бюджету Ялты в 112 млн рублей.
В крымском водохранилище проверят дамбы и водозабор. Севастопольский «Водоканал» озаботился состоянием гидротехнических сооружений Чернореченского водохранилища. На проверку выделено 4,2 миллиона рублей из собственных средств предприятия.
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В Ялте после капремонта открыли пешеходный мост. Пешеходный мост на Пушкинском бульваре открыт после капитального ремонта. Работы выполнены за внебюджетные средства, сообщает отдел информационной политики администрации Ялты.
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