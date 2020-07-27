Блогер показал обмелевшее Тайганское водохранилище

На канале «Парк львов Тайган» в ютуб показали обмелевшее Тайганское водохранилище в Белогорском районе Крыма.

Автор видеозаписи снял на видео общий план и рассказал за кадром, что раньше место было излюбленным для отдыха местных жителей. Теперь из-за дефицита воды в Крыму ситуация изменилась.

«Водохранилище уже непригодно для купания стало. Слишком мелкое. Там под ногами уже ил. Вот это все было дном», — сказал мужчина и показал поросли травы.

Тайганское водохранилище практически разделила на два водоема коса, которая появилась после обмеления. К водохранилищу подвели водопроводные трубы, по которым воду будут перекачивать в Симферополь.

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