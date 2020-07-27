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Власть

Аксенов назначил врио начальника Госстройнадзора Крыма

18:22 понедельник, 27 июля 2020

Временно исполняющим обязанности начальника Службы государственного строительного надзора Республики Крым назначен заместитель руководителя данного ведомства Алексей Захаров.

Соответствующий указ подписал глава РК Сергей Аксенов.

«Возложить временно исполнение обязанностей начальника Службы государственного строительного надзора Республики Крым на заместителя начальника Службы государственного строительного надзора Республики Крым Захарова Алексея Вячеславовича», – сказано в документе.

Ранее Аксенов заявил о смене руководящего состава Госстройнадзора Крыма. По словам главы республики, руководство ведомства не смогло наладить прозрачную систему работы. Также была назначена служебная проверка деятельности данной структуры.

Также Аксенов подписал указ о реорганизации Службы госстройнадзора Крыма в Министерство жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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