Общество
Жара усилится: чего ждать крымчанам от погоды на следующей неделе
В начале следующей недели погода на полуострове не изменится, однако ближе к выходным жара усилится.
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец.
По прогнозам синоптика, на следующей неделе в Крыму осадков практически не будет.
«В понедельник-вторник ночами в среднем будет +16…+21, днем +31…+35, в континентальных районах до +37. В среду по-прежнему будет дуть северо-восточный ветер, а море – волноваться. Во второй части недели море успокоится, а жара начнет усиливаться. Ночами +19…+24, а днем +32…+37. Температура воды чуть выше 20 градусов», - сообщил эксперт.
Однако Тишковец предупредил, что в понедельник и вторник восток Крыма, возможно, зацепит «мозаичными» дождями и грозами «эпизодического характера».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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