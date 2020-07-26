Власти пообещали отремонтировать три школы в Ялте

Капитальный ремонт трех школ муниципального образования – Симеизской, Краснокаменской и Гаспринской №1 – обошелся бюджету Ялты в 112 млн рублей.

Об этом сообщил начальник управления образования администрации города Ренард Кутковский.

«На сегодняшний день ремонтные работы идут полным ходом, но существует определенное отставание от графика, поэтому главой администрации Ялты Иваном Имгрунтом и депутатским корпусом осуществляется постоянный контроль за ходом работ. Надеемся, что подрядчики ускорят темпы, чтобы в начале нового учебного года наши дети зашли в полностью обновленные после капитального ремонта здания», – отметил он.

Кутковский обратил внимание, что самые масштабные ремонтные работы развернулись этим летом на территории Симеизской средней школы, где еще в 2005 году начали строить дополнительный корпус, но спустя два года работы остановились, и возобновить их удалось только сейчас. По его словам, в результате капремонта здания в этом учебном заведении появятся шесть новых специализированных кабинетов и спортивный зал с раздевалками и душевыми, будет обновлен пищеблок и благоустроена прилегающая территория, а введение в эксплуатацию дополнительного корпуса позволит значительно разгрузить школу и уйти от второй смены.

Начальник управления образования также рассказал, что впервые более чем за 40 лет производится капитальный ремонт в Гаспринской СШ №1, а в настоящее время здесь полным ходом одновременно идут внутренние, сантехнические и фасадные работы, а также укладка кабеля. «А на выделенные для Краснокаменской школы более 30 млн руб будет проведен капитальный ремонт всех пяти ее корпусов, а также благоустроена прилегающая территория», – добавил Кутковский.

Кроме этого, по его информации, в настоящий момент завершается ремонт в Ялтинской средней школе №15, где за счет средств республиканской адресной инвестиционной программы уже заменены отдельные элементы несущих конструкций, проложены новые инженерные коммуникации, отремонтированы помещения и классы, оборудованы современные кабинеты информатики, физики и химии, библиотека с читальным залом, спортивный зал и пищеблок, которых ранее в здании не было. До конца года, также за счет средств республиканского бюджета, уточнил Кутковский, планируется установить модульный спортивный зал в Алупкинской средней школе №1.

«В наших планах есть и проведение ремонта в Ялтинской средней школе №4 за счет привлечения частных инвестиций», – заверил начальник управления образования Ялты и подчеркнул: «Сроки и ход ремонтных работ на всех объектах образования находится на особом контроле у руководства города».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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