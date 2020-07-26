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Власти Крыма проверят дельфинарий, где расчленили дельфина
фото © Новости Крыма
Действиям руководства алуштинского дельфинария «Акварель» будет дана правовая оценка, заявила мэр Алушты Галина Огнева.
Ранее в социальных сетях появился видеоролик, на котором тушу умершего дельфина разрезали на части и разложили по пакетам.
Огнева сообщил, что из Симферополя разобраться в ситуации приехала первый заместитьель Госкомитета ветеринарии РК Анастасия Лисовская-Чудинович, которая подтвердила, что в начале месяца ведомство было поставлено в известность о гибели дельфина.
«Есть заключение специализированной лаборатории, согласно которого причиной смерти стал отек легких животного. Из заявления пресс-службы дельфинария - животное было разделено на части уже после смерти и только по причине, что у них нет холодильной камеры соответствующего размера. Но и это не может быть аргументом для сделанного», - написала Огнева.
Она уточнила, что информация об этом инциденте была направлена в природоохранную прокуратуру, прокуратуру города Алушты и в ОМВД по городу Алушта с просьбой провести проверку в рамках действующего законодательства.
Огнева добавила, что без результатов проверки она не уполномочена принять решение о закрытии дельфинария, чего требуют многочисленные пользователи соцсетей, однако выразила надежду, что действиям руководства аквапарка будет дана соответствующая правовая оценка.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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