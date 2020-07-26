В центре Ялты отремонтировали один из старейших пешеходных мостов

В Ялте за три месяца отремонтировали пешеходный мост через речку Водопадная с Пушкинского бульвара на улицу Архивную, сообщил глава города Иван Имгрунт.

По его словам, мост практически был построен заново, поскольку старые конструкции были в аварийном состоянии, и их нельзя было использовать.

«В ходе проведенных работ были убраны старые конструкции, смонтированы новые, произведена облицовка гранитом, установлены чугунные ограждения и фонари в стиле старого города», - написал Имгрунт на своей странице в Facebook.

Он также рассказал, что уже через неделю в городе отремонтируют еще один мост: с улицы Ломоносова в Пионерский парк, который будет выполнен в той же стилистике.Кроме этого, у администрации города есть планы придать всем мостам через речку Водопадная единый архитектурный стиль.

«А уже в конце августа начнется капитальный ремонт «горбатого» моста с площади Советской на улицу Московскую. Полностью перекрывать движение через него не будем, работы будут вестись поэтапно», - анонсировал глава города.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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