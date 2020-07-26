Власть
В Симферополе выявили более 300 нелегальных рекламных щитов
За 2020 год в крымской столице выдали более 300 предписаний на демонтаж, демонтированы пока что только 9 конструкций.
Об этом сообщила пресс-служба администрации Симферополя.
Только с 20 по 24 июля сотрудниками управления наружной рекламы и информации администрации крымской столицы в ходе мониторинга центральных улиц Симферополя на предмет законности установки рекламных конструкций было выявлено 22 новых объекта наружной рекламы и информации, размещенных без надлежащих правовых оснований. Об этом сообщила начальник управления Лариса Авдошина.
— Собственникам объектов, которые в соответствии с п. 9 Порядка демонтажа объектов наружной рекламы и информации, установленных и эксплуатируемых не в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативных правовых актов, были направлены предписания на демонтаж рекламных конструкций, — уточнила Лариса Авдошина.
Она отметила, что формирование комфортной визуальной среды города во многом зависит от характера размещения наглядной рекламы на фасадах зданий, поэтому управлением ведется ее постоянный мониторинг.
— Интенсивное внедрение рекламы в архитектурную среду города требует ее рационального, функционального, эстетического и содержательного решения. Существуют определенные противоречия при внедрении рекламы в городскую среду, — рассказала Лариса Авдошина. – На сегодняшний день за 2020 год у нас выписано более 300 предписаний на демонтаж и 9 конструкций уже были демонтированы. Просим всех предпринимателей, перед размещением ознакомиться с Правилами распространения наружной рекламы, установки и эксплуатации объектов наружной рекламы и информации для беспрепятственного размещения и установки наружной рекламы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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