В Севастополе загорелся балкон в многоквартирном доме

В Севастополе на улице Лизы Чайкиной произошел пожар в многоквартирном доме, сообщили жильцы дома.

«На месте работают пожарные, минимум три машины. Скорая забрала одного человека. Людей эвакуировали», – рассказал очевидец.

По его словам, загорелась квартиры на третьем этаже. Весь подъезд в дыму.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Севастополю, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного 26 июля в 14 часов 00 минут.

К месту незамедлительно были направлены силы и средства по рангу пожара 1-БИС: два отделения 6 пожарно-спасательной части и автолестница, два отделения 1 пожарно-спасательной части и служба пожаротушения.

На месте установлено, что горит мусор на балконе третьего этаж, и была угроза распространения огня на соседние квартиры.

«Из многоквартирного дома был эвакуирован 31 человек. 9 человек были выведены с помощью спасательных устройств, в том числе 4 детей в возрасте от 2 до 11 лет», – уточнили в чрезвычайном ведомстве.

Один человек получил ожоги второй степени и был госпитализирован.

Пламя частично повредило балкон соседней квартиры. Однако, благодаря слаженным и профессиональным действиям спасателей удалось не допустить распространения пламени на соседние жилища и минимизировать ущерб от пожара. Локализовали возгорание спасатели в 14:25. Ликвидировали открытое горение в 14:27.

На месте работает следственно-оперативная группа, в состав которой вошли сотрудники Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по городу Севастополю. Причины происшествия уточняются.

В тексте использованы материалы: Форпост

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