В Крыму - резкий рост заболевших боррелиозом

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Количество заболевших боррелиозом через укус иксодового клеща в Крыму растет.

Об этом свидетельствуют данные сайта Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.

«По состоянию на 20 июля результаты исследования клещей на вирусоформность, снятых с людей, свидетельствуют об инфицированности их вирусом иксодового клещевого боррелиоза в 12% случаев, гранулоцитарным анаплазмозом - 1,5%, моноцитарным эрлихиозом - 0,5% (2019г-ИКБ-17%, ГАЧ-2,7%, МЭЧ- 0,1%). С начала года на территории республики зарегистрировано 18 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом (2019г - 26 случаев)», - говорится в сообщении.

При этом было зафиксировано 14 случаев боррелиоза.

С начала года против клещевого вирусного энцефалита были привиты 1538 человек, относящихся к контингенту группы риска – лесники, студенты, проходящие производственную практику в горно-лесных зонах и лица, выезжающие на эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту территории. Серопрофилактику получили 134 человека.

В Роспотребнадзоре подчеркивают, что обращаемость населения в медицинские организации полуострова по поводу присасывания клещей по состоянию на 20 июля ниже аналогичного периода прошлого года в 1,3 раз и не превышает среднемноголетние показатели.

«Из эпиданамнеза установлено, что население пострадало от присасывания клещей на всех территориях административных образований Крыма», - гласит предоставленная информация.

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В тексте использованы материалы: РИА Крым

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