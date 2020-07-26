В крымском водохранилище проверят дамбы и водозабор

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Севастопольский «Водоканал» озаботился состоянием гидротехнических сооружений Чернореченского водохранилища. На проверку выделено 4,2 миллиона рублей из собственных средств предприятия.

Как следует из данных документации, опубликованной на портале госзакупок, подрядчик должен будет обследовать две плотины, водозаборное сооружение и две земляные дамбы. Также анализу подлежит донный водовыпуск, предназначенный для пропуска санитарных попусков из водохранилища. Он состоит из четырех металлических трубопроводов диаметром 1400 мм. Сейчас они перекрыты затворами и не эксплуатируются.

Одна из плотин земляная, выполненная из галечника и гравия с глинистым заполнителем. Вторая – бетонная, предназначена для пропуска паводковых расходов из водохранилища, представляет собой пятипролетный бетонный поверхностный водослив.

Водозаборное сооружение представляет собой сложную конструкцию, состоящую из подводящего и отводящего каналов, подводной галереи, водозаборного оголовка, башни управления, тоннеля с водоводами, выходной камеры и многоступенчатого перепада.

«Многофакторное обследование проводится с целью анализа фактического и прогнозного технического состояния комплекса гидротехнических сооружений Чернореченского водохранилища, оценки прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности ГТС», – говорится в документации.

Обследовать комплекс будут как снаружи, так и под водой с помощью водолазов. После анализа планируется определить, какие меры нужны, чтобы поддерживать состояние сооружений в исправном и безопасном состоянии. Работы должны быть закончены до 15 декабря 2020 года.

Известно, что потери воды на сетях «Водоканала» сейчас превышают 30%. Власти города планируют глобально обновить их и провести аудит всех законсервированных скважин, чтобы решить проблему с водоснабжением Севастополя.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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