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Власть

В Черном море испытывают новых подводных роботов

11:01 воскресенье, 26 июля 2020

В Черном море проводится эксперимент по быстрому развертыванию системы подводного мониторинга.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«Военно-технический эксперимент по тестированию системы мониторинга подводной обстановки с использованием разносредных робототехнических комплексов проводится в акватории Черного моря специалистами Минобороны России, предприятий оборонно-промышленного комплекса и ученых военного инновационного технополиса «ЭРА», - говорится в сообщении.

В ходе исследования военные совместно с разработчиками будут применять различные робототехнические комплексы и гидроакустические средства, чтобы определить наиболее перспективные. Эксперимент призван показать, насколько хорошо новые подводные роботы смогут распознавать не только крупные объекты, но и малогабаритные робототехнические комплексы противника.

По словам главного конструктора концерна НПО «Аврора» Юрия Рожкова, комплекс, принимающий участие в испытаниях, состоит из двух автономных необитаемых подводных аппаратов: поискового, который способен найти целевые объекты в морской акватории и на дне, и инспекционного, который подходит к обнаруженным объектам и идентифицирует их окончательно с помощью фото- и видеосистем.

Рожков отметил, что система из двух аппаратов универсальна, ее можно запускать с любого судна.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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