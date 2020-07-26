В Черном море испытывают новых подводных роботов

В Черном море проводится эксперимент по быстрому развертыванию системы подводного мониторинга.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«Военно-технический эксперимент по тестированию системы мониторинга подводной обстановки с использованием разносредных робототехнических комплексов проводится в акватории Черного моря специалистами Минобороны России, предприятий оборонно-промышленного комплекса и ученых военного инновационного технополиса «ЭРА», - говорится в сообщении.

В ходе исследования военные совместно с разработчиками будут применять различные робототехнические комплексы и гидроакустические средства, чтобы определить наиболее перспективные. Эксперимент призван показать, насколько хорошо новые подводные роботы смогут распознавать не только крупные объекты, но и малогабаритные робототехнические комплексы противника.

По словам главного конструктора концерна НПО «Аврора» Юрия Рожкова, комплекс, принимающий участие в испытаниях, состоит из двух автономных необитаемых подводных аппаратов: поискового, который способен найти целевые объекты в морской акватории и на дне, и инспекционного, который подходит к обнаруженным объектам и идентифицирует их окончательно с помощью фото- и видеосистем.

Рожков отметил, что система из двух аппаратов универсальна, ее можно запускать с любого судна.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Климкин предложил превратить Крым в проблему для России. Бывший глава МИД Украины Павел Климкин предложил сделать из Крыма проблемы для России.

Турчинов собрался лично штурмовать Крым. Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.

В Крыму создают новое министерство. Службу госстройнадзора Республики Крым превратят в еще одно региональное министерство.

Губернатора Севастополя будут выбирать в течение трех дней. Центральный избирательный комитет России принял решение о том, что выборы в сентябре по всей стране пройдут в течение трех дней – с 11 по 13 число.