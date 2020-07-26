Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 72.1
воздух +28
море +24

Коронавирус в Крыму

Создана нейтрализующая коронавирус маска

08:42 воскресенье, 26 июля 2020
Создана нейтрализующая коронавирус маска

фото © pixabay.com

Специалисты из Института молекулярной медицины в Лиссабоне создали первую защитную маску, способную нейтрализовать коронавирус SARS-COV-2, пишет газета La Razón.

Маска представляет собой многоразовое средство индивидуальной защиты, выполненное из нескольких слоев специальной водонепроницаемой ткани.

«Маска имеет инновационное покрытие, которое нейтрализует вирус SARS-CoV-2, когда он вступает в контакт с тканью. Эффект, который сохраняется после того, как ткань подвергается 50 стиркам», — заверили ученые.

Проведенные эксперименты уже подтвердили эффективность маски.

Ранее в июле доктор Муртаза Ахтер из Аризонского университета назвал лучшее средство от коронавируса. По словам врача, заболевание проще предотвратить, чем вылечить, поэтому необходимо носить медицинские маски.

Медик отметил, что маски несовершенны, но очень эффективны.

В тексте использованы материалы: ,

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе за сутки коронавирус выявлен у 20 человек. COVID-19 в Севастополе за истекшие сутки подтвержден у 20 человек.

Ученых встревожило количество бессимптомных распространителей коронавируса. Одна из величайших загадок коронавируса заключается в том, как быстро он распространился по всему миру. Вспыхнувшая в центральном Китае инфекция в течение трех месяцев оказалась на всех континентах, кроме Антарктиды, оказав серьезнейшее влияние на повседневную жизнь миллионов людей.

В Крыму выявили 21 новый случай коронавируса. За 24 июля на территории Республики Крым подтвержден 21 новый случай коронавирусной инфекции.

Эксперт оценил первый случай «повторного» заражения коронавирусом. Медицинский работник во Владимирской области в течение двух месяцев дважды заразился коронавирсом.

Здоровье
В Крыму - резкий рост заболевших боррелиозом

В Крыму - резкий рост заболевших боррелиозом

Количество заболевших боррелиозом через укус иксодового клеща в Крыму растет.

Коронавирус в Крыму
Создана нейтрализующая коронавирус маска

Создана нейтрализующая коронавирус маска

Специалисты из Института молекулярной медицины в Лиссабоне создали первую защитную маску, способную нейтрализовать коронавирус SARS-COV-2, пишет газета La Razón.

Здоровье
Названы четыре нетипичных признака инфаркта

Названы четыре нетипичных признака инфаркта

Указывать на приближение сердечного приступа могут не только типичные симптомы, но и проблемы с пищеварением, пишет Медикфорум со ссылкой на экспертов.

Актуальные темы

Крымчан начали штрафовать за украинские паспорта

При въезде в Крым через админграницу с Херсонской областью сотрудники погранслужбы ФСБ требуют от крымчан предъявлять российский паспорт. Тем, у кого он отсутствует, выносят постановление об административном наказании.

22 июля

Власть
Власти Крыма проверят дельфинарий, где расчленили дельфина

Власти Крыма проверят дельфинарий, где расчленили дельфина

Действиям руководства алуштинского дельфинария «Акварель» будет дана правовая оценка, заявила мэр Алушты Галина Огнева.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации