Создана нейтрализующая коронавирус маска

фото © pixabay.com

Специалисты из Института молекулярной медицины в Лиссабоне создали первую защитную маску, способную нейтрализовать коронавирус SARS-COV-2, пишет газета La Razón.

Маска представляет собой многоразовое средство индивидуальной защиты, выполненное из нескольких слоев специальной водонепроницаемой ткани.

«Маска имеет инновационное покрытие, которое нейтрализует вирус SARS-CoV-2, когда он вступает в контакт с тканью. Эффект, который сохраняется после того, как ткань подвергается 50 стиркам», — заверили ученые.

Проведенные эксперименты уже подтвердили эффективность маски.

Ранее в июле доктор Муртаза Ахтер из Аризонского университета назвал лучшее средство от коронавируса. По словам врача, заболевание проще предотвратить, чем вылечить, поэтому необходимо носить медицинские маски.

Медик отметил, что маски несовершенны, но очень эффективны.

В тексте использованы материалы: ,

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе за сутки коронавирус выявлен у 20 человек. COVID-19 в Севастополе за истекшие сутки подтвержден у 20 человек.

Ученых встревожило количество бессимптомных распространителей коронавируса. Одна из величайших загадок коронавируса заключается в том, как быстро он распространился по всему миру. Вспыхнувшая в центральном Китае инфекция в течение трех месяцев оказалась на всех континентах, кроме Антарктиды, оказав серьезнейшее влияние на повседневную жизнь миллионов людей.

В Крыму выявили 21 новый случай коронавируса. За 24 июля на территории Республики Крым подтвержден 21 новый случай коронавирусной инфекции.

Эксперт оценил первый случай «повторного» заражения коронавирусом. Медицинский работник во Владимирской области в течение двух месяцев дважды заразился коронавирсом.