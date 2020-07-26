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Общество

Сильные дожди с грозами ожидаются в Крыму в ближайшие три дня

14:01 воскресенье, 26 июля 2020
Сильные дожди с грозами ожидаются в Крыму в ближайшие три дня

фото © Новости Крыма

Сильные дожди с грозами и шквальный ветер ожидаются в Крыму в ближайшие три дня.

Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Крыму.

«Во второй половине дня и до конца суток 26 июля, 27 и 28 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни (более 30 мм), грозы, крупный град, шквал 20-25 метров в секунду», – говорится в сообщении.

Спасатели предупредили, что в таких условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом ЛЭП и линий связи, обрушением ветхих и хлипких конструкций.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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