Общество
Сильные дожди с грозами ожидаются в Крыму в ближайшие три дня
фото © Новости Крыма
Сильные дожди с грозами и шквальный ветер ожидаются в Крыму в ближайшие три дня.
Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Крыму.
«Во второй половине дня и до конца суток 26 июля, 27 и 28 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни (более 30 мм), грозы, крупный град, шквал 20-25 метров в секунду», – говорится в сообщении.
Спасатели предупредили, что в таких условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом ЛЭП и линий связи, обрушением ветхих и хлипких конструкций.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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