Российская чемпионка: «Приведите Крым в порядок! Эта разруха и бедность вызывают сожаление»

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Российская фигуристка Александра Бойкова поделилась впечатлениями после поездки в Крым.

«Хотите словить кайф? Съездите в Новый Свет! Вот от Ялты до Нового Света примерно 100 км, и, кажется, что за 1,5 часа ты уж точно доедешь, но не тут-то было. В одну сторону мы ехали 4,5 часа! И не потому, что наш водитель был плох или медлителен, нет, потому, что дороги ужасные и кругом горные серпантины.

По дороге проезжаешь несколько городков, и, честно говоря, становится жалко людей, которые в них живут. Вот живешь на берегу моря, и кажется, что лучше ничего и не представить. Но та разруха и бедность, царящие в этих краях, просто отталкивают и вызывают сожаление.

Нет никакой инфраструктуры, и местным жителям, а тем более туристам там просто нечем заняться. Уверена, во многих нецентральных районах России происходит такая же ситуация, но если Крым считается одним из лучших курортов России, то, пожалуйста, приведите его в порядок», — написала Бойкова на своей странице в «Инстаграме».

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