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Российская чемпионка: «Приведите Крым в порядок! Эта разруха и бедность вызывают сожаление»
фото © instagram.com/aleksandraboikova
Российская фигуристка Александра Бойкова поделилась впечатлениями после поездки в Крым.
«Хотите словить кайф? Съездите в Новый Свет! Вот от Ялты до Нового Света примерно 100 км, и, кажется, что за 1,5 часа ты уж точно доедешь, но не тут-то было. В одну сторону мы ехали 4,5 часа! И не потому, что наш водитель был плох или медлителен, нет, потому, что дороги ужасные и кругом горные серпантины.
По дороге проезжаешь несколько городков, и, честно говоря, становится жалко людей, которые в них живут. Вот живешь на берегу моря, и кажется, что лучше ничего и не представить. Но та разруха и бедность, царящие в этих краях, просто отталкивают и вызывают сожаление.
Нет никакой инфраструктуры, и местным жителям, а тем более туристам там просто нечем заняться. Уверена, во многих нецентральных районах России происходит такая же ситуация, но если Крым считается одним из лучших курортов России, то, пожалуйста, приведите его в порядок», — написала Бойкова на своей странице в «Инстаграме».
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Хотите словить кайф? Съездите в Новый свет! Честно, я долго не хотела писать разгромный обзор на Крым, но Новый свет и дорога туда меня добили. Вот от Ялты до Нового света примерно 100 км, и, кажется, что за 1,5 часа ты уж точно доедешь, но не тут то было. В одну сторону мы ехали 4,5 часа! И не потому, что наш водитель был плох или медлителен, нет, а потому, что дороги ужасные и кругом горные серпантины. По дороге ты проезжаешь несколько городков, и, честно говоря, становится жалко тех людей, которые в них живут. Вот ты живешь на берегу моря, и ,кажется, что лучше ничего и не представить. Но та разруха и бедность, царящие в этих краях просто отталкивает и вызывает сожаление. Нет никакой инфраструктуры и местным жителям, а тем более туристам там просто нечем заняться. Я уверена, что во многих нецентральных районах России происходит такая же ситуация, но если Крым считается одним из лучших курортов России, то, пожалуйста, приведите его в порядок! Если же говорить непосредственно о Новом свете, то, конечно, он знаменит своей исторической подоплекой, Голицынским винзаводом,Голицынской тропой, гротом Шаляпина и красивыми видами. Тут один совет: даже если стоит неимоверная жара, не стоит купаться в Зеленой бухте: из-за волн там мутная вода, а из-за огромного туристического потока-яблоку негде упасть. Именно поэтому я предлагаю пройтись по Голицынской тропе хотя бы до грота Шаляпина, перед которым есть маленькая бухточка с чистейшей водой. Да, она находится среди камней, и поэтому туда стоит особенно аккуратно заходить, но зато там практически нет народу, теплая вода и нет волн. Если вы решитесь пройти всю Голицынскую тропу, то готовьтесь к сильному порывистому ветру и лестницам, от которых захватывает дух (ибо ужасно страшно свалиться в обрыв), но к тому же и довольно красивым видам на море и скалы. И тут мы подходим к самому прекрасному чувству за всю поездку: когда же ты героически преодолел 2.600 метров тропы и можжевеловую рощу, самое лучшее, что ты мог сделать за эти 9 часов поездки-это снять кеды! Вот правда, это действо помогает словить нереальный кайф. Итог всему вышесказанному в комментариях👇🏻
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