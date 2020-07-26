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Происшествия

Пропавшего в Крыму трехлетнего мальчика нашли мертвым

13:01 воскресенье, 26 июля 2020
Симферополь
Пропавшего в Крыму трехлетнего мальчика нашли мертвым

фото © news.bigmir.net

Трехлетнего Мусу Сулейманова, который пропал двое суток назад в селе Строгановка Симферопольского района, нашли мертвым.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.

«К сожалению, обнаружено тело ребенка 2017 года рождения без признаков жизни. Ведутся следственные действия», - сообщил министр чрезвычайных ситуаций Сергей Шахов.

Тело трехлетнего Мусы Сулейманова было обнаружено в выгребной яме возле дома, об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и Севастополю.

На насильственную смерть мальчика ничего не указывает, отметили в ведомстве.

«В эти минуты на месте ведутся следственные действия для установления детальной картины трагедии. В самое ближайшее время будут назначены экспертизы для установления обстоятельств и точной причины смерти ребенка», - пояснили в пресс-службе Следкома.

Муса Сулейманов играл со своей шестилетней сестрой. Дети играли возле дома, но когда взрослые спохватились, мальчик уже исчез.

Мать ребенка обратилась в полицию, поиски начались через несколько часов. Следственные органы предварительно возбудили уголовное дело по статье «убийство несовершеннолетнего». В поисках принимали участие бойцы Росгвардии, сотрудники МВД и МЧС, водолаз, поисковики движения «Лиза Алерт» – всего около двух тысяч человек. 

В течение первых суток участники поисково-спасательной операции осмотрели поля, лесной массив возле села, водолаз обследовали ближайшие водоемы. Прокуратура взяла ход расследования уголовного дела на особый контроль, специалисты заявили, что . 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Поиски пропавшего мальчика длились всю ночь и продолжаются. В поселке Строгановка под Симферополем продолжаются поиски трехлетнего мальчика Мусы Сулейманова, который пропал накануне вечером, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Трехлетнего ребенка ищут силовики и волонтеры под Симферополем. В селе Строгановка Симферопольского района правоохранители и волонтеры разыскивают трехлетнего мальчика.

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