Происшествия
Пропавшего в Крыму трехлетнего мальчика нашли мертвым
фото © news.bigmir.net
Трехлетнего Мусу Сулейманова, который пропал двое суток назад в селе Строгановка Симферопольского района, нашли мертвым.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.
«К сожалению, обнаружено тело ребенка 2017 года рождения без признаков жизни. Ведутся следственные действия», - сообщил министр чрезвычайных ситуаций Сергей Шахов.
Тело трехлетнего Мусы Сулейманова было обнаружено в выгребной яме возле дома, об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и Севастополю.
На насильственную смерть мальчика ничего не указывает, отметили в ведомстве.
«В эти минуты на месте ведутся следственные действия для установления детальной картины трагедии. В самое ближайшее время будут назначены экспертизы для установления обстоятельств и точной причины смерти ребенка», - пояснили в пресс-службе Следкома.
Муса Сулейманов играл со своей шестилетней сестрой. Дети играли возле дома, но когда взрослые спохватились, мальчик уже исчез.
Мать ребенка обратилась в полицию, поиски начались через несколько часов. Следственные органы предварительно возбудили уголовное дело по статье «убийство несовершеннолетнего». В поисках принимали участие бойцы Росгвардии, сотрудники МВД и МЧС, водолаз, поисковики движения «Лиза Алерт» – всего около двух тысяч человек.
В течение первых суток участники поисково-спасательной операции осмотрели поля, лесной массив возле села, водолаз обследовали ближайшие водоемы. Прокуратура взяла ход расследования уголовного дела на особый контроль, специалисты заявили, что .
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Появилось видео того, как в Керченском проливе тонула бронемашина. Бронемашина БРДМ-2 затонула во время форсирования Керченского пролива в рамках акции «Дорога мужества. Керченский десант» в честь Керченско-Эльтигенского десанта 1943 года.
Ученый рассказал почему дельфины в Крыму погибают в сетях. Основной причиной гибели дельфинов в Черном море были и остаются рыболовецкие сети. Десятки и сотни морских млекопитающих ежегодно запутываются в сетях и погибают от удушья.
Поиски пропавшего мальчика длились всю ночь и продолжаются. В поселке Строгановка под Симферополем продолжаются поиски трехлетнего мальчика Мусы Сулейманова, который пропал накануне вечером, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Трехлетнего ребенка ищут силовики и волонтеры под Симферополем. В селе Строгановка Симферопольского района правоохранители и волонтеры разыскивают трехлетнего мальчика.
Коронавирус выявлен у трех пациентов горбольницы в Севастополе
COVID-19 в Севастополе за истекшие сутки подтвержден у трех человек.
Пропавшего в Крыму трехлетнего мальчика нашли мертвым
Трехлетнего Мусу Сулейманова, который пропал двое суток назад в селе Строгановка Симферопольского района, нашли мертвым.
Вице-премьер Украины женился на админгранице с Крымом
Резников решил оформить отношения с телеведущей Юлией Зорий в Центре предоставления административных услуг в пункте пропуска Каланчак.
Крымчан начали штрафовать за украинские паспорта
При въезде в Крым через админграницу с Херсонской областью сотрудники погранслужбы ФСБ требуют от крымчан предъявлять российский паспорт. Тем, у кого он отсутствует, выносят постановление об административном наказании.
22 июля
В Феодосии избили чиновницу во время контрольного рейда
20 часов назад
Названы четыре нетипичных признака инфаркта
Указывать на приближение сердечного приступа могут не только типичные симптомы, но и проблемы с пищеварением, пишет Медикфорум со ссылкой на экспертов.