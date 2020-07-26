Прокуратура выявила факт незаконной добычи полезных ископаемых в Балаклаве

Балаклавский отдел севастопольского управления МВД возбудил уголовное дело по факту незаконной добычи полезных ископаемых в Балаклаве, который выявила прокурорская проверка.

Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

«С июня 2019 по июль 2020 года на участке, прилегающем к Кадыковскому карьеру, общество с ограниченной ответственностью «Доломит» осуществляло добычу и реализацию полезных ископаемых – известняка при отсутствии права пользования участком недр, а именно лицензии на пользование недрами», – говорится в сообщении.

Установлено, что коммерческая структура осуществляла переработку известняка и производство щебня и отсева, которые продавались.

В результате незаконной деятельности частная фирма получила доход в особо крупном размере на сумму свыше 18 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье 171 УК РФ – незаконное предпринимательство.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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