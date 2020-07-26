Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 26 июля

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 26 июля.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс) в западных районах), уровень опасности оранжевый, ветер (северо-восточный местами 15-20 м/с), уровень опасности желтый, прочие опасности (Почвенная засуха в Нижнегорском и Черноморском районах.), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - ветер (северо-восточный местами 15-20 м/с), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (северо-восточный местами 15-20 м/с), уровень опасности желтый, пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 18 до 31, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер восточный 15 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 41 до 79 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Ялте сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 24 до 28, ночью от 24 до 25 градусов. Ветер северо-восточный 16 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 68 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 22 до 28, ночью около 23 градусов. Ветер северо-восточный 13 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 73 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 24 до 29, ночью около 25 градусов. Ветер северо-восточный 23 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 80 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Керчи сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 25 до 29, ночью от 25 до 26 градусов. Ветер северо-восточный 32 км/час, возможны порывы до 51 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 83 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 32, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер северо-восточный 19 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 70 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 24 до 31, ночью от 23 до 24 градусов. Ветер северо-восточный 17 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 40 до 64 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Армянске сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 22 до 33, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер восточный 17 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 34 до 56 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 23, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер северо-восточный 15 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 86 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 19 до 26, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер северо-восточный 11 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 80 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 23 до 26 градусов тепла. По городам: в Алуште - 24, в Евпатории - 25, на мысе Казантип в Азовском море - 25, в Керчи - 25, в Николаевке - 25, в Севастополе - 24, в Судаке - 24, на Тарханкуте - 24, в Феодосии - 25, в Ялте - 24 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 25, в Египте - 29, на Кипре - 27, в Одессе - 24, в Сочи - 27, в Турции - 29, в Хорватии - 23 градусов выше нуля.

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