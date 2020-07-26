Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Коронавирус выявлен у трех пациентов горбольницы в Севастополе ● Медикам Севастополя продлили выплату надбавок за COVID ● Неприятная стабильность: в Крыму за сутки еще 27 новых заражений коронавирусом ● В Севастополе за сутки коронавирус выявлен у 20 человек ● В Крыму выявили 21 новый случай коронавируса
Почти 500 человек лечатся в стационарах в Крыму в связи с COVID-19
фото © meduza.io
В Крыму в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 под медицинским наблюдением находятся 1175 человек, сообщает пресс-служба правительства Крыма.
Как отмечается, из 1175 человек под динамическим наблюдением на дому находятся 594 человека, в стационарах находятся 499 человек, изолированы в обсерваторы – 82 человека.
По данным управления Роспотребнадзора в Крыму и Севастополе, всего за весь период выявлен 1104 положительных на COVID-19. Лечение в медицинских учреждениях Крыма проходят 244 человека, выписаны с выздоровлением – 827 человек.
Как сообщалось, за сутки 25 июля в Крыму зарегистрировали 27 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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