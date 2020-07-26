Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 72.1
воздух +27
море +24

Коронавирус в Крыму

Почти 500 человек лечатся в стационарах в Крыму в связи с COVID-19

16:16 воскресенье, 26 июля 2020
Почти 500 человек лечатся в стационарах в Крыму в связи с COVID-19

фото © meduza.io

В Крыму в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 под медицинским наблюдением находятся 1175 человек, сообщает пресс-служба правительства Крыма.

Как отмечается, из 1175 человек под динамическим наблюдением на дому находятся 594 человека, в стационарах находятся 499 человек, изолированы в обсерваторы – 82 человека.

По данным управления Роспотребнадзора в Крыму и Севастополе, всего за весь период выявлен 1104 положительных на COVID-19. Лечение в медицинских учреждениях Крыма проходят 244 человека, выписаны с выздоровлением – 827 человек.

Как сообщалось, за сутки 25 июля в Крыму зарегистрировали 27 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Медикам Севастополя продлили выплату надбавок за COVID. Медицинские работники Севастополя, которые борются с коронавирусом, получат дополнительные выплаты в июле и августе.

Неприятная стабильность: в Крыму за сутки еще 27 новых заражений коронавирусом. За 25 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 27 случаев коронавирусной инфекции.

В Крыму - резкий рост заболевших боррелиозом. Количество заболевших боррелиозом через укус иксодового клеща в Крыму растет.

Создана нейтрализующая коронавирус маска. Специалисты из Института молекулярной медицины в Лиссабоне создали первую защитную маску, способную нейтрализовать коронавирус SARS-COV-2, пишет газета La Razón.

Курортный сезон
«Нищеброды выбрались на юг»: жители Крыма - о курортниках

«Нищеброды выбрались на юг»: жители Крыма - о курортниках

Пока россияне, избалованные заграничными курортами, с недовольством открывают для себя Сочи и Крым, сами местные жители ругают «понаехавших».

Stars
Российская чемпионка: «Приведите Крым в порядок! Эта разруха и бедность вызывают сожаление»

Российская чемпионка: «Приведите Крым в порядок! Эта разруха и бедность вызывают сожаление»

Российская фигуристка Александра Бойкова поделилась впечатлениями после поездки в Крым.

Происшествия
Стали известны подробности гибели трехлетнего ребенка в Крыму

Стали известны подробности гибели трехлетнего ребенка в Крыму видео

На теле найденного в селе Строгановка Симферопольского района трехлетнего мальчика следов насильственной смерти нет. Для выяснения причин гибели ребенка будут назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы.

Актуальные темы

Эксперт: военные корабли в Керчи могут не достроить из-за санкций

Строительство двух вертолетоносцев на заводе «Залив» в Керчи может затянуться или вовсе не завершиться, поскольку Россия не сможет привлечь к проекту иностранных специалистов из-за западных санкций.

22 июля

Власть
Вице-премьер Украины женился на админгранице с Крымом

Вице-премьер Украины женился на админгранице с Крымом

Резников решил оформить отношения с телеведущей Юлией Зорий в Центре предоставления административных услуг в пункте пропуска Каланчак.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации