Почти 500 человек лечатся в стационарах в Крыму в связи с COVID-19

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В Крыму в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 под медицинским наблюдением находятся 1175 человек, сообщает пресс-служба правительства Крыма.

Как отмечается, из 1175 человек под динамическим наблюдением на дому находятся 594 человека, в стационарах находятся 499 человек, изолированы в обсерваторы – 82 человека.

По данным управления Роспотребнадзора в Крыму и Севастополе, всего за весь период выявлен 1104 положительных на COVID-19. Лечение в медицинских учреждениях Крыма проходят 244 человека, выписаны с выздоровлением – 827 человек.

Как сообщалось, за сутки 25 июля в Крыму зарегистрировали 27 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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