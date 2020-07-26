Отелям и санаториям позволили 18 месяцев не возвращать деньги

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Правительством РФ принято постановление о возврате и переносе купленных путевок.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства курортов и туризма РК.

Документ в поддержку отрасли был разработан Минэкономразвития РФ при участии Ростуризма и Министерства курортов и туризма Крыма.

Новшество позволит отелям и санаториям перенести отдых туристов на другие даты с аналогичной стоимостью и условиями до конца 2021 года, либо в крайнем случае вернуть оплату в течение 18 месяцев.

При этом, если стоимость размещения выросла, доплата от туриста не требуется, а доплата к ранее внесенному авансу рассчитывается исходя из первоначальной цены.

«Таким образом, по самым скромным подсчетам, отельеры смогут сохранить бронирования на более чем 10 млрд руб. Это позволит не только сохранить бизнес, но и соблюсти права и интересы туристов». — сказал министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

Также проектом Закона предусмотрен возврат средств в течение трех месяцев с момента подачи заявления туристам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации — инвалидность, нахождение на больничном более двух месяцев, отсутствие трудоустройства, а также гражданам старше 65 лет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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