«Нищеброды выбрались на юг»: жители Крыма - о курортниках

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Пока россияне, избалованные заграничными курортами, с недовольством открывают для себя Сочи и Крым, сами местные жители ругают «понаехавших».

Вал отпускников в этом коронавирусном сезоне их раздражает и пугает. «Чему радоваться? Пробкам, очередям, росту цен?», «Понаехали вирусами делиться. И снова карантин нас ждет», — возмущаются в соцсетях.

«Мы из красной зоны! Сейчас вас заражу!»

«Противостояние «местные — отдыхающие» здесь было всегда. Но этим летом усилилось, так как местные жители, естественно, уверены, что туристы привезут (или уже привезли) в наш оазис блаженства и отдыха ковидную заразу»,— пишет жительница Хосты (район Большого Сочи) Татьяна Кольцова, чей рассказ опубликован на региональных порталах, например, на ростовском 161.ru.

«Посмотрите, какие толпы едут к нам из неблагополучных регионов. Это ведь все эпидемиологическая угроза, но люди не думают о том, что их ждет, если они не будут соблюдать правила», — пожаловался «Кавказскому узлу» сотрудник скорой помощи в Сочи.

«Туристы соблюдают правила только тогда, когда хочется поскандалить, добиться своих целей», — поделилась наблюдениями собеседница «Газеты.Ru».

Она вспоминает: «Случилась у меня такая ситуация: ложится рядом со мной семейство какое-то. Одна из женщин начинает демонстративно покашливать, потом заявляет мне: «Вы не держите дистанцию». Очевидно же, что не я лежаки расставляю по пляжу. Но она, несмотря на мои аргументы, стала мне угрожать: «Мы из красной зоны! Сейчас вас заражу!«».

«А вообще отдыхают как в последний раз, пьяных компаний больше, чем обычно, это точно», — заключила она.

Эпидемия в рост: Сочи лидирует

Жители курортов не зря опасаются, что к ним «понавезут заразу». В Краснодарском крае действительно начала расти заболеваемость, так что местные власти снова вернули еженедельные заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом. Последние дни вообще бьют рекорды июля по приросту инфицированных, сообщает «Новая Кубань». За минувшие сутки (22 июля) в регионе выявили 85 новых больных, причем лидером прироста стал именно Сочи. Курорт впервые обогнал столицу края Краснодар.

«Нищеброды выбрались на юг»

Пренебрежение курортников к местным эпидемическим нормам усилило и традиционные обиды.

Жители возмущены, что приезжие устраивают в море общественный туалет: «Куча тюленей, где купаются там и писают», «Представляете сколько нас**т в море», и превращают пляжи в помойку: «Сумки с собой тащат. Поели, попили, скинули весь мусор, развернулись и ушли».

В Анапе, например, с центрального пляжа каждый день вывозят 7 тонн мусора, который отдыхающие не доносят до урн. Особая ненависть — к курильщикам, которые тушат окурки между камушков и так оставляют.

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