Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе за сутки коронавирус выявлен у 20 человек ● В Крыму выявили 21 новый случай коронавируса ● В России все ограничения из-за коронавируса снимут не раньше февраля ● Отдыхающие в Крыму игнорируют опасность коронавируса ● Новая атака: в Севастополе шесть новых заражений коронавирусом за сутки
Неприятная стабильность: в Крыму за сутки еще 27 новых заражений коронавирусом
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За 25 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 27 случаев коронавирусной инфекции.
13 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, еще 13 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, один – при скрининге здоровых лиц.
Всего на текущий период в республике зарегистрировано 1104 случая новой коронавирусной инфекции. 69 из них завозные из-за границы, 106 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 806 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 123 - при лабораторном скрининге здоровых лиц.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2325 человек.
Выздоровевших за весь период – 827 человек.
«При появлении симптомов острых респираторных инфекций не занимайтесь самолечением, в обязательном порядке сообщите о себе в поликлинику по месту жительства по телефону, или на любой из номеров «горячей линии», которые работают в министерствах и ведомствах республики. В особенности это касается пожилых людей, тех, кто имеет хронические заболевания, и находящихся на строгой самоизоляции по причине прибытия из зарубежных стран и субъектов РФ», - советуют власти Крыма.
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