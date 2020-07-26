Здоровье
Названы четыре нетипичных признака инфаркта
фото © kubnews.ru
Указывать на приближение сердечного приступа могут не только типичные симптомы, но и проблемы с пищеварением, пишет Медикфорум со ссылкой на экспертов.
Портал перечислил четыре связанных с ЖКТ признака высокого риска инфаркта.
В первую очередь стоит обратить внимание на боли в животе. Они могут возникнуть из-за того, что сердцу становится трудно перекачивать кровь и происходит раздражение нижней стенки сердечной мышцы. Она расположена близко к диафрагме, отсюда и боли в животе.
Также признаками приближения инфаркта являются тошнота, рвота и вздутие живота.
Так, при абдоминальной форме инфаркта боль возникает со стороны правого подреберья и сопровождается вздутием и диареей.
Кроме того, вздутие живота может проявляться в результате скопления жидкости из-за нарушения работы сердца. Эксперты советуют особенно внимательно относиться к таким признакам женщин.
«У них признаками, указывающими на сердечный приступ, часто становятся боль в животе, тошнота или рвота», — говорится в материале.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
В тексте использованы материалы: ,
Ранее Новости Крыма сообщали:
Ученые назвали главный признак тяжелой формы COVID-19. Французские ученые выявили характерный признак у пациентов с тяжелым течением заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом, — усиленное воспаление и дефицит интерферона.
Врач объяснил воздействие коронавируса на мозг. Член-корреспондент РАН, врач-кардиолог Симон Мацкеплишвили в субботу, 18 июля, рассказал о том, как коронавирусная инфекция может оказывать влияние на головной мозг.
Ученые выяснили, как хороший сон помогает в борьбе с коронавирусом. Новый коронавирус пришел в нашу жизнь несколько месяцев назад, и с тех пор ученые всего мира находятся в постоянном поиске средств, которые могли бы его победить.
Раскрыты главные механизмы старения и долголетия. Молекулярные биологи и биоинженеры в Университете Калифорнии в Сан-Диего (США) раскрыли ключевые механизмы старения и разработали генетические методы увеличения продолжительности жизни.
В Крыму - резкий рост заболевших боррелиозом
Количество заболевших боррелиозом через укус иксодового клеща в Крыму растет.
Создана нейтрализующая коронавирус маска
Специалисты из Института молекулярной медицины в Лиссабоне создали первую защитную маску, способную нейтрализовать коронавирус SARS-COV-2, пишет газета La Razón.
Названы четыре нетипичных признака инфаркта
Указывать на приближение сердечного приступа могут не только типичные симптомы, но и проблемы с пищеварением, пишет Медикфорум со ссылкой на экспертов.
Крымчан начали штрафовать за украинские паспорта
При въезде в Крым через админграницу с Херсонской областью сотрудники погранслужбы ФСБ требуют от крымчан предъявлять российский паспорт. Тем, у кого он отсутствует, выносят постановление об административном наказании.
22 июля
В Феодосии избили чиновницу во время контрольного рейда
16 часов назад
Власти Крыма проверят дельфинарий, где расчленили дельфина
Действиям руководства алуштинского дельфинария «Акварель» будет дана правовая оценка, заявила мэр Алушты Галина Огнева.